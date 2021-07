Comune Roma, kit beni prima necessità per detenuti (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Roma Capitale avvia la distribuzione di 600 kit di sostegno per persone detenute indigenti, contenenti sapone, biancheria e altri beni di prima necessità. L’iniziativa aggiunge un’azione in più all’interno dell’impegno messo in campo dall’Amministrazione per la popolazione detenuta, loro familiari e persone sottoposte a lavori di pubblica utilità, attraverso un servizio dedicato affidato con bando. Ciascun kit acquistato contiene spazzolino, dentifricio, asciugamano, calzature per la doccia, doccia-shampoo, biancheria intima, t-shirt e felpa o pile, più deodorante e sapone per le mani. La ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021)Capitale avvia la distribuzione di 600 kit di sostegno per persone detenute indigenti, contenenti sapone, biancheria e altridi. L’iniziativa aggiunge un’azione in più all’interno dell’impegno messo in campo dall’Amministrazione per la popolazione detenuta, loro familiari e persone sottoposte a lavori di pubblica utilità, attraverso un servizio dedicato affidato con bando. Ciascun kit acquistato contiene spazzolino, dentifricio, asciugamano, calzature per la doccia, doccia-shampoo, biancheria intima, t-shirt e felpa o pile, più deodorante e sapone per le mani. La ...

CarloCalenda : Fuortes è un’ottima scelta. Un anno fa lo proposi al PD come candidato comune per fare il sindaco di Roma. Ovviamen… - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 202 la trovi qui: - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: Sono volati stracci rossi tra l’associazione @BaobabExp (quella che aveva sostenuto la fuga dei #migranti della Diciotti) e… - tbuccico69 : RT @thonyromano: @emontino il Sindaco di Fiumicino non solo ha fatto molto per il suo comune ( vero @Paolo__Ferrara cosa succederebbe ad Os… -