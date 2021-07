"Come li ha uccisi". Questo 20enne? Un mostro: strage di bimbi, la verità sul "vampiro": il serial killer che ha sconvolto il mondo (Di venerdì 16 luglio 2021) Un mostro dalle sembianze umane. Master Milimo Wanjala, 20 anni, è stato arrestato in Kenya con una accusa terribile: avrebbe rapito e ucciso a sangue freddo 10 bambini, per poi bere il loro sangue. Sono state le stesse autorità kenyote a definirlo con parole tanto azzeccate quanto macabre e raggelanti, "un vampiro assetato". Wanjala è finito in manette inizialmente per il caso relativo alla morte di due bambini, i cui cadaveri sono stati recuperati dalla polizia in una zona boschiva della capitale Nairobi. Una volta interrogato, il giovane è crollato e ha raccontato tutto il suo agghiacciante curriculum criminale. Secondo la polizia, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Undalle sembianze umane. Master Milimo Wanjala, 20 anni, è stato arrestato in Kenya con una accusa terribile: avrebbe rapito e ucciso a sangue freddo 10 bambini, per poi bere il loro sangue. Sono state le stesse autorità kenyote a definirlo con parole tanto azzeccate quanto macabre e raggelanti, "unassetato". Wanjala è finito in manette inizialmente per il caso relativo alla morte di due bambini, i cui cadaveri sono stati recuperati dalla polizia in una zona boschiva della capitale Nairobi. Una volta interrogato, il giovane è crollato e ha raccontato tutto il suo agghiacciante curriculum criminale. Secondo la polizia, le ...

