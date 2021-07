Clima, lo studio: 150 anni di cambiamenti hanno modificato biodiversità in Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) Temperature aumentate di 2°C nell’ultimo secolo, precipitazioni diminuite del 12%, densità di popolazione di sei volte maggiore rispetto alla metà dell’Ottocento nelle aree più antropizzate: sono solo alcuni dei risultati appena pubblicati su Nature Ecology & Evolution che analizzano per la prima volta gli effetti dei cambiamenti Climatici, la crescita della popolazione umana e i cambiamenti nell’uso del suolo sulla biodiversità degli invertebrati in Italia, utilizzando dati raccolti negli ultimi 150 anni. Il team di ricerca dell’Università degli Studi di Milano è stato coordinato da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Temperature aumentate di 2°C nell’ultimo secolo, precipitazioni diminuite del 12%, densità di popolazione di sei volte maggiore rispetto alla metà dell’Ottocento nelle aree più antropizzate: sono solo alcuni dei risultati appena pubblicati su Nature Ecology & Evolution che analizzano per la prima volta gli effetti deitici, la crescita della popolazione umana e inell’uso del suolo sulladegli invertebrati in, utilizzando dati raccolti negli ultimi 150. Il team di ricerca dell’Università degli Studi di Milano è stato coordinato da ...

