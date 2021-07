Classifica Tour de France 2021 | 19ma tappa | Pogacar maglia gialla | Cattaneo 12° Domani la cronometro

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lagenerale deldenon subisce scossoni nelle posizioni che contano al termine della. i 207 km pianeggianti da Mourenx a Libourne erano pensati per i velocisti, ma invece ha avuto ragione la fuga da lontano col successo dello sloveno Matej Mohoric. I migliori hanno lasciato fare, il gruppo dei big è giunto compatto al traguardo con oltre dieci minuti di ritardo e dunque non cambia la situazione dopo le fatiche sui Pirenei. Tadejconserva agevolmente la propria. Lo sloveno, reduce ...

17.10 Arriva a quasi 21 minuti il gruppo maglia gialla: rimangono due tappe per il secondo consecutivo per Tadej Pogacar. 17.08 Questa la della tappa odierna: 1 MATEJ MOHORIC 165 ...