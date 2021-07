Cingolani, stop Motor valley se supercar 100%elettriche (Di venerdì 16 luglio 2021) Chiudiamo la 'Motor valley' se anche le supercar dovranno adeguarsi all'elettrico al 100% in così pochi anni rispetto al ciclo di produzione delle industrie. Lo afferma il ministro della Transizione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 luglio 2021) Chiudiamo la '' se anche ledovranno adeguarsi all'elettrico al 100% in così pochi anni rispetto al ciclo di produzione delle industrie. Lo afferma il ministro della Transizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani stop Cingolani, stop Motor valley se supercar 100%elettriche Lo afferma il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al seminario estivo della Fondazione Symbola, parlando del pacchetto Ue sul clima in relazione a auto tipo Ferrari e Lamborghini.

Eni ed Europa: l’attacco dell’industria fossile al Recovery plan respinto da Bruxelles Il ministro Cingolani ha ricevuto l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e quello di Snam Marco Alverà almeno 4 volte in un mese. Stop anche da un ordine del giorno presentato dalla ...

