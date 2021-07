Cinema: muore per infarto Libero De Rienzo, aveva 44 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) E' morto, stroncato da un infarto, a soli 44 anni l'attore Libero De Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 luglio 2021) E' morto, stroncato da un, a soli 44l'attoreDe. Nato a Napoli nel 1977,intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De, aiuto regista ...

Advertising

cinemaecritica : La Voglia di Cinema Non Muore Mai Ma in Italia Sempre Meno Spettatori Scopri Tutto su.. - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Green Knight, nuovo spot: “Verde è ciò che resta quando la passione muore” - 24emilia : “Si muore solo da vivi”, al cinema estivo il film girato a Guastalla | 24Emilia - Sfranky861 : RT @AnaFloraCastro1: Per capire quanto fa schifo il mondo liberista malato: telegiornale @RaiNews prima un servizio sulla gente che muore d… - PaoloAnnibali : RT @AnaFloraCastro1: Per capire quanto fa schifo il mondo liberista malato: telegiornale @RaiNews prima un servizio sulla gente che muore d… -