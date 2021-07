Cinema italiano in lutto | morto l’attore Libero De Rienzo Trovato a casa | aveva a 44 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Se n’è andato a 44. A trovarlo, nella suaromana, un amico preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, nel film Fortpàsc di Marco Risi,interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’. Volto e maschera dell’Italia, era considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Nato a Napoli nel 1977,intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De ...