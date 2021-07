Cinema italiano in lutto, è morto Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) lutto nel mondo del Cinema. E' morto all'età di 44 anni, stroncato da un infarto nella sua casa romana, l'attore Libero De Rienzo. Nato a Napoli, lascia la moglie e due figli di 6 e 2 anni. Nel 2002 ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021)nel mondo del. E'all'età di 44 anni, stroncato da un infarto nella sua casa romana, l'attoreDe. Nato a Napoli, lascia la moglie e due figli di 6 e 2 anni. Nel 2002 ...

la_Biennale : Ricordiamo con grande affetto, e con grande dolore per l'improvvisa scomparsa, #LiberoDeRienzo, attore brillante, f… - matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - BeccatoPaolo : RT @sergiodesiena: Pane, amore e gelosia 1954 Film che ha fatto la storia del cinema Italiano... - AleRienzi : RT @Tg1Rai: E' un giorno triste per il cinema italiano. E' morto improvvisamente a soli 44 anni, l'attore #LiberoDeRienzo. Aveva vinto il D… -