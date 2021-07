Cinema in lutto per la morte di Libero Di Rienzo, il Bart di “Santa Maradona” (Di venerdì 16 luglio 2021) Grazie a “Santa Maradona” riscosse fama e apprezzamenti e vinse il David di Donatello 2002 come miglior attore non protagonista ROMA – Il mondo del Cinema é in lutto per l’improvvisa scomparsa di Libero Di Rienzo. L’attore, 44 anni, é deceduto, stroncato presumibilmente da un infarto, nella sua casa romana. A fare la tragica scoperta é stato un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Roma, per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 luglio 2021) Grazie a “” riscosse fama e apprezzamenti e vinse il David di Donatello 2002 come miglior attore non protagonista ROMA – Il mondo delé inper l’improvvisa scomparsa diDi. L’attore, 44 anni, é deceduto, stroncato presumibilmente da un infarto, nella sua casa romana. A fare la tragica scoperta é stato un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Roma, per ...

