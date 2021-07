Ciclismo, Eddy Merckx: “Tadej Pogacar è il nuovo Cannibale. Può vincere più di cinque Tour de France” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tadej Pogacar, a neanche ventitré anni, si appresta a vincere il suo secondo Tour de France. Proprio come l’anno scorso, inoltre, il capitano della UAE Team Emirates ha conquistato tre tappe e la maglia a pois di leader della classifica dei GPM, I risultati del fuoriclasse sloveno non hanno lasciato indifferente nemmeno il Cannibale Eddy Merckx, il quale, oggi, ha dato la sua benedizione a Tadej. Merckx ha parlato di Pogacar ai microfoni di Sporza, queste le sue parole: “Vedo in Tadej il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021), a neanche ventitré anni, si appresta ail suo secondode. Proprio come l’anno scorso, inoltre, il capitano della UAE Team Emirates ha conquistato tre tappe e la maglia a pois di leader della classifica dei GPM, I risultati del fuoriclasse sloveno non hanno lasciato indifferente nemmeno il, il quale, oggi, ha dato la sua benedizione aha parlato diai microfoni di Sporza, queste le sue parole: “Vedo inil ...

Advertising

Eurosport_IT : Una volta che hai fatto 34, fai anche 35 ??????????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 - MarkChierici : RT @Eurosport_IT: 155 in carriera 9 in stagione 34 al Tour de France 52 nei Grandi Giri Mark #Cavendish è leggenda, e fa poker alla Gra… - STnews365 : Eddy Merckx attacca Mark Cavendish e Wout Van Aert Il Cannibale ha commentato il 34° successo di tappa del britanni… - AlessioLoGaglio : RT @Eurosport_IT: 155 in carriera 9 in stagione 34 al Tour de France 52 nei Grandi Giri Mark #Cavendish è leggenda, e fa poker alla Gra… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: 155 in carriera 9 in stagione 34 al Tour de France 52 nei Grandi Giri Mark #Cavendish è leggenda, e fa poker alla Gra… -