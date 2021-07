Ciao Libero De Rienzo. Il sorriso melanconico della commedia all’italiana (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Addio a Libero De Rienzo: l’attore, regista e sceneggiatore napoletano trapiantato a Roma ci lascia a 44 anni, stroncato da un infarto. Interprete di pellicole molto popolari, da Santa Maradona a Fortapàsc fino a Smetto quando voglio, De Rienzo era un volto inconfondibile per il suo sorriso melanconico, per il suo sguardo a metà tra il triste e il canzonatorio. Incarnazione archetipica insomma della commedia all’italiana, che fa piangere e poi ridere, e avanti così. Libero De Rienzo stroncato da un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Addio aDe: l’attore, regista e sceneggiatore napoletano trapiantato a Roma ci lascia a 44 anni, stroncato da un infarto. Interprete di pellicole molto popolari, da Santa Maradona a Fortapàsc fino a Smetto quando voglio, Deera un volto inconfondibile per il suo, per il suo sguardo a metà tra il triste e il canzonatorio. Incarnazione archetipica insomma, che fa piangere e poi ridere, e avanti così.Destroncato da un ...

