Christian-Liberté Boltanski | che era fotografo | scultore e regista Un genio!

(Di venerdì 16 luglio 2021) Se fosse nato nel deserto, sarebbe stato uno sciamano. Se fosse nato nell’Africa subsahariana sarebbe stato uno stregone, o comunque figura dedita agli incantesimi. Invece, nato figlio di un medico ebreo convertito di origine ucraina e di una scrittrice corsa cattolica, venne spontaneo chiamarlo Libertà. E’ morto a 76 anni, nato a Parigi nel 1944. Durante l’occupazione, la madre malata di poliomielite, nasconde il padre sotto il pavimento dell’appartamento. Fingono un divorzio e dichiarano che il padre ha lasciato la città quando invece rimane per un anno e mezzo nascosto sotto i loro piedi. Il divorzio invece è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Christian Liberté

Il Foglio

Segnato nella sua infanzia dalla Shoah, Boltanski ha utilizzato l'arte come veicolo sociologico per la documentazione della propria vita, parlando di assenza. È morto a 76 anniBoltanski fotografia scultura Sullo stesso argomento: Se fosse nato nel deserto, sarebbe stato uno sciamano. Se fosse nato nell'Africa subsahariana sarebbe stato uno stregone, o ...L'arresto del terzo cittadino americano di origine haitiana, il medicoEmmanuel Sanon, ha ... Il direttore del giornale Haiti, Kim Ives, in un intervento nel fine settimana ha fatto ...