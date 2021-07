Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria. Un dettaglio spiazza i fan: «Ma cos'ha?» (Di venerdì 16 luglio 2021) Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria. Un dettaglio spiazza i fan: «Non è possibile...». Oggi, il rapper milanese ha postato una dolce foto di famiglia in cui... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021)e lacon. Uni fan: «Non è possibile...». Oggi, il rapper milanese ha postato una dolcedi famiglia in cui...

Advertising

trash_italiano : Ho bisogno del +27% di possibilità di segnare by Chiara Ferragni. #Euro2020 - jenlisaswasabi : NON IL GENERAL MANAGER DELLA COLLEZIONE DI CHIARA FERRAGNI CHE HA INIZIATO A SEGUIRE LISA WHAT IN THE H3LL IS HAPPE… - littleros2 : RT @indy_sponente: Chiara Ferragni non sforna bambini ma angeli - theferragnez_ : Cercasi una migliore amica che vuole intraprendere un amicizia come quella tra Chiara Ferragni e Veronica Ferraro! - disicaterina : RT @censore_: Biglietto da 650 euro per vedere l'influencer influenzare i deficienter su come si trucca! E' un paese che merita di sparire!… -