“Chi se lo aspettava” Maria De Filippi parla della situazione del figlio (Di venerdì 16 luglio 2021) La conduttrice Maria De Filippi ha raccontato ciò che è accaduto a suo figlio Gabriele ritornato da poco single. Il ragazzo ha sofferto molto. E’ la regina del piccolo schermo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021) La conduttriceDeha raccontato ciò che è accaduto a suoGabriele ritornato da poco single. Il ragazzo ha sofferto molto. E’ la regina del piccolo schermo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daFrancesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

moonchi53832056 : RT @graxstyles: Ma cazzo ci fa Gigi Hadid come narratore di Paxton in Never Ever I have mi sto sentendo malissimo e chi se l’aspettava #Nev… - atzfvire : E chi si aspettava che il prossimo a fare la live fosse Jongho - cuoreintero : @ayellowlamp Esatto, ma poi chi se lo aspettava ora ?? - flavxlou : RT @patvoclo: ma vi rendete conto che davvero abbiamo vinto l'europeo? io non ho ancora realizzato, chi se lo aspettava che una squadra da… - RiccardoRanall1 : @AzzurraBarbuto Il vaccino lo si fa per tutelare la salute, possiamo dire che nessuno si aspettava questo momento e… -