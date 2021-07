Chi è Fiore De Rienzo, il padre di Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Scopriamo chi è Fiore De Rienzo, il giornalista di Chi l'ha visto? e padre di Libero De Rienzo, l'attore italiano scomparso oggi a soli 44 anni. Fiore De Rienzo, ex attore e giornalista della RAI, celebre per Chi l'ha visto? è il padre di Libero De Rienzo, l'attore italiano venuto a mancare a soli 44 anni a causa di un infarto. De Rienzo, protagonista di Santa Maradona e Smetto quanto voglio, lascia una moglie e due figli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Scopriamo chi èDe, il giornalista di Chi l'ha visto? ediDe, l'attore italiano scomparso oggi a soli 44 anni.De, ex attore e giornalista della RAI, celebre per Chi l'ha visto? è ildiDe, l'attore italiano venuto a mancare a soli 44 anni a causa di un infarto. De, protagonista di Santa Maradona e Smetto quanto voglio, lascia una moglie e due figli ...

fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - Frances22944078 : RT @fanpage: La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo padre Fiore è… - Corriere : RT @MorosiSilvia: Fiore De Rienzo, il padre di Libero. Sciarelli: «Per anni lavorò a Chi l'ha visto?, ci uniamo al dolore» - Jianko_ : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio della redazione di “Chi l’ha visto?” che si stringe al caro Fiore De Rienzo per la prematura scompa… - miridesant : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio della redazione di “Chi l’ha visto?” che si stringe al caro Fiore De Rienzo per la prematura scompa… -