Champions League | finale 2023 a Istanbul

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il Comitato esecutivo Uefa ha designato oggi le città che ospiteranno le finali delle competizioni Uefa per club nei prossimi anni. Lo fa sapere la Uefa con una nota. Dopo lo spostamento delladi2021 daa Oporto, è stato deciso di disputare ladiallo Stadio Olimpico Atatürk di. Inoltre, l’evento d’inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di Uefa, Uefa Europa ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - Jorginho diventa oggi il quinto giocatore italiano della storia a giocare la finale di Champions League/Coppa C… - ReginaBaresi : La uefa ha firmato un accordo rivoluzionario per i diritti della Champions League femminile che prevede che le comp… - Mimmo29297719 : L'ignoranza di Bagni è sempre stata proverbiale! Non date retta a questo ignorante, gli fate una pubblicità gratuit… - PattyFaraci : @azangrillo La dad ha peggiorato. Masse di studenti ignoranti che conoscono le canzoni di fedez e Company o chi ha… - lamortevito : Dove si giocheranno le finali di Champions League e Europa League dal 2022 al 2025. @UEFA @ChampionsLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

Il Comitato esecutivo Uefa ha designato oggi le città che ospiteranno le finali delle competizioni Uefa per club nei prossimi anni. Dopo lo spostamento della finale di2021 da Istanbul a Oporto, è stato deciso di disputare la finale di2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Inoltre, l'evento d'inaugurazione della stagione ...Lo scorso anno ha segnato 6 gol in. 'Mi sento perfetto con i colori rossoneri', le prime parole di Giroud che dovrebbe scegliere la maglia numero 9 senza pensare alla scaramanzia e ...La UEFA ha ufficializzato oggi le sedi delle prossime quattro finali di Champions League, dal 2022 al 2025. La prossima stagione l’ultimo atto della Champions si giocherà a San Pietroburgo, mentre ...La Champions League resta la competizione europea più affascinante per i club. L’edizione 2021, con finale ad Oporto dopo le restrizioni di Istanbul, è stata vinta dal Chelsea sul Manchester City. La ...