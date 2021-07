Cerciello Rega, le motivazioni dell’ergastolo per i due americani: “Imputati con personalità allarmante. Volontà di uccidere evidente” (Di venerdì 16 luglio 2021) Una furia omicida di Finnegan Lee Elder chiara, volontaria. Un’azione “finalizzata ad evitare un possibile arresto” e, soprattutto, messa in atto all’interno di un “programma condiviso” e senza alcun cenno di pentimento in sede processuale. È quanto scrivono i giudici della prima Corte d’Assise di Roma nelle 346 pagine di motivazioni della sentenza con cui il 5 maggio scorso hanno condannato all’ergastolo i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma mentre effettuava dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Una furia omicida di Finnegan Lee Elder chiara, volontaria. Un’azione “finalizzata ad evitare un possibile arresto” e, soprattutto, messa in atto all’interno di un “programma condiviso” e senza alcun cenno di pentimento in sede processuale. È quanto scrivono i giudici della prima Corte d’Assise di Roma nelle 346 pagine didella sentenza con cui il 5 maggio scorso hanno condannato all’ergastolo i dueFinnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Marioucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma mentre effettuava dei ...

