Centrodestra | Berlusconi | «Uniti nella diversità Daremo all’Italia il buongoverno che merita»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Matteo Salvini ci mette la mano sul fuoco: «Ilè unito. Gli avversari non sono mai in casa e io sto cercando di spegnere ogni tipo di polemica». Il leader della Lega è a Milano, alla presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo. In collegamento telefonico c’è Silviomentre a rappresentare Fratelli d’Italia, c’è la coordinatrice regionale Daniela Santanché. I rapporti sono tesi dopo che FI e Lega hanno fatto asse a spese di FdI, estromettendolo dal cda Rai. Non proprio un gesto da alleati. Salvini prova a minimizzare. E a chi gli chiede se questo potrà mettere a repentaglio la compattezza della coalizione, risponde: «Mi rifiuto ...

Insomma,è convinto che il capoluogo lombardo 'sarà la vetrina delche si candida a guidare il Paese'. Il Comune che ha in mente il Cavaliere 'non deve imporre', ma anzi 'deve ...Santanché: 'Per FdI l'unità è importante, per gli altri non so' luca bernardo milanomatteo salvini silvioSullo stesso argomento: La zuffa tra Salvini e Meloni intorno alla ...L'evento con il candidato sindaco e i leader della coalizione (tranne Meloni). Berlusconi in collegamento: "L''Europa è il nostro punto di riferimento". Santanché: "Per FdI l'unità è importante, per g ..."Milano sarà la vetrina del centrodestra che si candida a guidare il Paese quando la parola tornerà ai cittadini, quando la politica tornerà alla normalità democratica dopo la fase di emergenza da cui ...