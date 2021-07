(Di venerdì 16 luglio 2021) Prime condanne per gliprotagonisti della vicenda: 13dia La, 16 a. Atteso il ricorso in appello Prendono corpo le prime condanne per la vicendagonfiati da parte di alcuni, anche in Serie A. Sky Sport, infatti, ha svelato le prime condanne per glie La. Come riportato,di 13a Lae di ben 16 a: atteso adesso il ricorso in ...

SkySport : Arbitri, caso rimborsi: 13 mesi di squalifica a La Penna, 16 a Pasqua #SkySport - zazoomblog : Caso rimborsi arbitri: squalifica per 13 mesi a La Penna 16 a Pasqua - #rimborsi #arbitri: #squalifica #Penna - teo_acm : RT @SkySport: Arbitri, caso rimborsi: 13 mesi di squalifica a La Penna, 16 a Pasqua #SkySport - _thatstommy : RT @SkySport: Arbitri, caso rimborsi: 13 mesi di squalifica a La Penna, 16 a Pasqua #SkySport - Verdian30883801 : RT @SkySport: Arbitri, caso rimborsi: 13 mesi di squalifica a La Penna, 16 a Pasqua #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Caso rimborsi

Sky Sport

Arrivano le sanzioni per ilche ha scosso il mondo arbitrale nei mesi scorsi. A seguito dell'indagine e del processo per le presunte note spesa alterate sono stati squalificati dalla Commissione disciplinare dell'...... e all'articolo uno viene chiarito come muoversi nelnon si dovessero ricevere io riguardo l'annullamento di alcune transazioni che invece si ritengono valide. Ecco cosa fare . Il ...Se questa viene rigettata allora si archivierà in via definitiva mantre, nel caso in cui la pratica viene accolta, allora si procede con il pagamento e quindi accredito sull’Iban indicato. Dove si ...in molti casi, di non essersi mai recati presso quei centri diagnostici. Con le prescrizioni sanitarie i due laboratori di analisi di hanno ottenuto un indebito rimborso pari a oltre 58.000 euro. “Un ...