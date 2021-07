mickycaruso : RT @Adnkronos: Casamonica, 9 condanne e pene fino a 10 anni: la decisione del giudice dell'udienza preliminare di #Roma. - isadoralarosa : RT @Adnkronos: Casamonica, 9 condanne e pene fino a 10 anni: la decisione del giudice dell'udienza preliminare di #Roma. - Adnkronos : Casamonica, 9 condanne e pene fino a 10 anni: la decisione del giudice dell'udienza preliminare di #Roma. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, da Guerrino a Dora: 9 condanne agli esponenti del clan. Pene fino a 10 anni - fisco24_info : Casamonica, 9 condanne a Roma: pene fino a 10 anni: E’ quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare Fanelli p… -

Ultime Notizie dalla rete : Casamonica condanne

Il Fatto Quotidiano

...Fanelli per gli esponenti del clan Novee pene fino a dieci anni. E' quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di Roma Andrea Fanelli per gli esponenti del clangiudicati ...Da Guerrino a Cristian , da Dora a Sonia . Tutti. In nove, esponenti del clan, sono stati condannati. Per loro pene fino a 10 anni. È quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di Roma Andrea Fanelli per gli esponenti della ...Nove condanne e pene fino a dieci anni. E’ quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di Roma Andrea Fanelli per gli esponenti del clan Casamonica ...Da Guerrino a Cristian, da Dora a Sonia. Tutti Casamonica. In nove, esponenti del clan, sono stati condannati. Per loro pene fino a 10 anni. È quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di ...