Carlo Fuortes è il nuovo Ad della Rai. Marinella Soldi presidente. C’è il via libera del Cda. Ma sulla presidenza dovrà pronunciarsi la Vigilanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Consiglio di amministrazione della Rai, presieduto da Carlo Fuortes in qualità di consigliere anziano, dopo l’assemblea degli azionisti, ha nominato per la carica di presidente, Marinella Soldi (nella foto), che entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l’approvazione da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Il nuovo amministratore delegato – riferisce una nota della Rai -, a seguito dell’indicazione del Mef, è lo stesso Fuortes. E anche stavolta Mario Draghi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Consiglio di amministrazioneRai, presieduto dain qualità di consigliere anziano, dopo l’assemblea degli azionisti, ha nominato per la carica di(nella foto), che entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l’approvazione da parte dei due terzi dei componentiCommissione Parlamentare di. Ilamministratore delegato – riferisce una notaRai -, a seguito dell’indicazione del Mef, è lo stesso. E anche stavolta Mario Draghi ...

