Carfagna “Sì al Green Pass ma non per bar e ristoranti” (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Green Pass “credo che sia lo strumento più adatto ai tempi eccezionali che stiamo vivendo. E’ l’opposto di una camicia di forza: nasce a tutela dei cittadini e delle imprese per liberare tutte quelle attività che la pandemia ha vietato o limitato, e per ripristinare l’esercizio dei diritti in sicurezza. Penso ai concerti di piazza, ai festival estivi, ai raduni, alle gare sportive. Tutte cose che si potrebbe tornare a fare senza rischi, incentivando tra l’altro i giovani a vaccinarsi”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica la ministra per il Sud, Mara Carfagna.A chi parla di dittatura sanitaria, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il“credo che sia lo strumento più adatto ai tempi eccezionali che stiamo vivendo. E’ l’opposto di una camicia di forza: nasce a tutela dei cittadini e delle imprese per liberare tutte quelle attività che la pandemia ha vietato o limitato, e per ripristinare l’esercizio dei diritti in sicurezza. Penso ai concerti di piazza, ai festival estivi, ai raduni, alle gare sportive. Tutte cose che si potrebbe tornare a fare senza rischi, incentivando tra l’altro i giovani a vaccinarsi”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica la ministra per il Sud, Mara.A chi parla di dittatura sanitaria, ...

