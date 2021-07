Caressa – Bergomi: finisce l’era per il duo di Sky? (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli stessi protagonisti hanno insinuato il dubbio Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno accompagnato gli italiani nei commenti delle partite (in onda su Sky) non solo del campionato italiano ma anche della Nazionale. I due hanno fatto sognare con i Mondiali di Germania del 2006 fino al recente Europeo. Sono davanti così una delle coppie di telecronisti più conosciuta e affermata del panorama tv. Ora il prossimo impegno che vedrà gli azzurri protagonisti è il Mondiale del Qatar del 2022: che però, per questioni di diritti, non andrà in onda su Sky ma solo sulla Rai. Nel post partita, Fabio Caressa si è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli stessi protagonisti hanno insinuato il dubbio Fabioe Beppehanno accompagnato gli italiani nei commenti delle partite (in onda su) non solo del campionato italiano ma anche della Nazionale. I due hanno fatto sognare con i Mondiali di Germania del 2006 fino al recente Europeo. Sono davanti così una delle coppie di telecronisti più conosciuta e affermata del panorama tv. Ora il prossimo impegno che vedrà gli azzurri protagonisti è il Mondiale del Qatar del 2022: che però, per questioni di diritti, non andrà in onda suma solo sulla Rai. Nel post partita, Fabiosi è ...

Advertising

SkySport : ?? ITALIA DI MANCINI CAMPIONE ? Tutti i gol degli Azzurri ad Euro 2020 ?? Fabio Caressa e Beppe Bergomi ?… - SkySport : ?? Caressa-Bergomi 2006 ?? 2021 ?? Dal Mondiale all'Europeo ???? Da Berlino a Londra ?????????????? ? ITALIA-INGHILTERRA EURO… - fanpage : Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono nella storia, sono la prima coppia ad aver commentato un Mondiale e un Europeo v… - sonatacafe3 : @pisto_gol Vanno bene anche ric e gian, basta che non ci siano caressa e Bergomi. Non tanto per il secondo... - 361_magazine : Ombre sul futuro di #FabioCaressa e #BeppeBergomi -