(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVetere (Ce) – “Ancora una volta una aggressione di un detenuto verso il personale di Polizia Penitenziaria diVetere è costata 15 giorni di prognosi ad un Assistente capo della Polizia Penitenziaria dopo essere statoda un detenuto che già aveva tentato di aggredire il medico del carcere“. E’ quanto fa sapere Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Ieri nel Reparto detentivo Tevere, un detenuto in quarantena, perché ...

Advertising

anteprima24 : ** Carceri, #Sappe: #Agente aggredito a Santa Maria Capua ** - anteprima24 : ** Carceri, conclusa la #Protesta nella struttura di #Capodimonte ** - infoitinterno : Tensione nelle carceri: evasione da Pescara e detenuti sui tetti a Firenze. Per il Sappe ormai è bollettino di guer… - emilianogriff78 : @FeniceArde @ilmanifesto Si ma non è neanche possibile che possano iscriversi a più sindacati contemporaneamente e… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Sappe

Ogni giorno nelleitaliani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre" . Ilchiede pistola taser e spray al peperoncino Un'aggressione che ...... le proteste nellea Firenze e Benevento sono l'inevitabile conseguenza di una campagna ... Infine sulla vicenda è intervenuto anche ilnella persona di Donato Capece, il Segretario ...Motivi alla base della protesta sembrerebbero quelli di una richiesta di aumento del numero di colloqui settimanali, anche via Skype tra i detenuti e maggiore liberta’ che non sono previsti per i ...Capece ricorda che “l’Istituzione penitenziaria ogni giorno svolge delicati compiti istituzionali”. Il Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, giudica “più che ...