Capanna contro il ddl Zan: legge da buttare, crea solo nuovi reati e non la voterei (Di venerdì 16 luglio 2021) Mario Capanna non voterebbe il ddl Zan. L’ex leader del Movimento studentesco sessantottino ha spiegato perché a margine della presentazione al Senato del libro di cui è co-autore ‘Parlamento mondiale – Perché l’umanità sopravviva’ scritto per Santelli editore. “Non lo voterei perché è sbagliato – ha detto – continuare a produrre provvedimenti di legge che creano nuovi reati. Noi dobbiamo creare nuovi diritti, non nuovi reati”. Alla domanda se sia opportuno un dialogo perché il testo superi il vaglio dell’aula, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Marionon voterebbe il ddl Zan. L’ex leader del Movimento studentesco sessantottino ha spiegato perché a margine della presentazione al Senato del libro di cui è co-autore ‘Parlamento mondiale – Perché l’umanità sopravviva’ scritto per Santelli editore. “Non loperché è sbagliato – ha detto – continuare a produrre provvedimenti dicheno. Noi dobbiamorediritti, non”. Alla domanda se sia opportuno un dialogo perché il testo superi il vaglio dell’aula, ...

