Cannes 2021 | Helen Mirren | Mi sono truccata ogni giorno durante il lockdown e non l' ho fatto per mio marito

Helen Mirren ha recentemente dichiarato di essersi truccata quotidianamente durante il lockdown e di non averlo fatto per suo marito Taylor. Helen Mirren ha recentemente fatto il suo affascinante ritorno sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 dopo mesi di lockdown passati in casa con suo marito: il regista Taylor Hackford. La vincitrice dell'Oscar ha ammesso di aver continuato a truccarsi ogni giorno, specificando di ...

