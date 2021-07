Calciomercato Verona, Laribi ceduto alla Reggina (Di venerdì 16 luglio 2021) Verona - Dopo Destiny Udogie (all'Udinese) c'è un movimento in uscita per il Verona che ha ufficializzato la cessione alla Reggina di Karim Laribi . Il centrocampista classe 1991, lo scorso anno alla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- Dopo Destiny Udogie (all'Udinese) c'è un movimento in uscita per ilche ha ufficializzato la cessionedi Karim. Il centrocampista classe 1991, lo scorso anno...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Calciomercato Verona, Laribi ceduto alla Reggina Il centrocampista classe 1991, lo scorso anno alla Reggiana, si trasferisce in Calabria a titolo definitivo: " Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Reggina 1914 il diritto ...

Verona, UFFICIALE: Laribi va alla Reggina Commenta per primo Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggina ha annunciato: 'Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l'Hellas Verona FC per il trasferimento di Karim Laribi. Il centrocampista, classe 1991, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. A Karim un ...

