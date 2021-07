Calciomercato: Tottenham alla finestra per Lorenzo Pellegrini (Di venerdì 16 luglio 2021) Il club inglese pronto a inserisse qualora l'azzurro salutasse Roma ROMA - Il nome di Lorenzo Pellegrini continua ad essere accostato a grandi club europei. Dopo un interesse del Barcellona ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il club inglese pronto a inserisse qualora l'azzurro salutasse Roma ROMA - Il nome dicontinua ad essere accostato a grandi club europei. Dopo un interesse del Barcellona ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Tottenham torna sotto, ma ora Skriniar è a tutta Inter - ReTwitStorm_ita : #Tottenham, non solo #Vlahovic: nel #Mirino c'è #Anche #Pellegrini - sportli26181512 : Tottenham, non solo Vlahovic: nel mirino c'è anche Pellegrini: Non solo Vlahovic. Il Tottenham vuole anche Lorenzo… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Tottenham punta Pellegrini #AsRoma - forzaroma : Il Tottenham piomba su Pellegrini #ASRoma -