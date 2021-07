Calciomercato Serie C, Cesena: Ilari firma fino al 2023 (Di venerdì 16 luglio 2021) Cesena - Il Cesena , in un comunicato, ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Carlo Ilari fino al 30 giugno 2023. Ecco la nota del club: "Il Cesena FC comunica di aver definito ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Carloal 30 giugno. Ecco la nota del club: "IlFC comunica di aver definito ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - CalcioWebPuglia : 16 luglio 2021 - Serie D, aggiornamento sul calciomercato delle pugliesi - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Cesena: Ilari firma fino al 2023: Il centrocampista si trasferisce in Emilia-Romagna a titol… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Sudtirol: arrivo in prestito per Candellone: Permanenza a titolo temporaneo per il giocatore… - zazoomblog : CALCIOMERCATO SERIE A: Juventus su Pogba. Lazio su Shaqiri - #CALCIOMERCATO #SERIE #Juventus -