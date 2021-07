Calciomercato Serie B, Ternana: Pettinari firma fino al 2024 (Di venerdì 16 luglio 2021) TERNI - La Ternana , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Stefano Pettinari fino al 30 giugno 2024. Ecco la nota del club in cui si evince la notizia: "La Ternana Calcio comunica di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) TERNI - La, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Stefanoal 30 giugno. Ecco la nota del club in cui si evince la notizia: "LaCalcio comunica di aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Vicenza: Calderoni firma fino al 2022 Calderoni , terzino sinistro classe '89, nelle ultime 3 stagioni tra le fila del Lecce ha registrato 77 presenze tra Serie B e Serie A, condite da 4 reti e 9 assist. In totale vanta 330 presenze in ...

Calciomercato Serie B, Ternana: Pettinari firma fino al 2024 In carriera Stefano ha disputato 281 partite in Serie B, con 59 reti all'attivo (suddivise tra Crotone , Latina , Pescara , Vicenza , Como , Ternana , Trapani e Lecce ) oltre alle 7 gare in Serie A ...

Serie A, le cessioni di calciomercato più ricche squadra per squadra Sky Sport Il Latte Dolce ingaggia come direttore sportivo Vittorio Tossi, ex Torres Si muove anche il Latte Dolce, che vuole tornare a ridare tanto spazio ai giovani talenti, sia quelli cresciuti nel proprio vivaio, sia quelli delle altre società del territorio. Il nuovo direttore sp ...

Benevento Calcio, “Giovani di serie”: la lista degli svincolati In riferimento all’art. 107 comma 2 delle N.O.I.F. e al punto 13 lett. c) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 250/A del 21 maggio 2021, sono stati comunicati i nominativi dei calciatori “giovani di serie ...

