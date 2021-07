Advertising

calciomercatoit : ?? - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Pisa: preso Hermansson: Ufficiale l'arrivo del difensore islandese classe '95 svincolato dal… - Cucciolina96251 : RT @blucerchiante: #Calciomercato #Sampdoria Il #Cosenza ripescato in serie b ha chiesto il prestito di #Balhouli,Kaique #Rocha e #Falcon… - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Prime ufficialità in Serie D: il #Lanusei Calcio saluta Floris che va al #Muravera Calcio, in Ogl… - EdoardoQuaquini : RT @RadioSportiva: Mercato bloccato da gennaio. La società si difende: «Sorpresi e delusi». Questo provvedimento condizionerà la prossima s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Sky Sport

Difensore di nazionalità islandese, classe 1995, Hermannsson ha debuttato nella massimadel suo Paese nel 2011 con la maglia del Fylkir per poi approdare la stagione successiva al PSV Eindhoven ...Commenta per primo Si entra nel vivo. Lasciate alle spalle le vacanze e soprattutto l'euforia per l'Europeo conquistato a Wembley, laA è pronta a fare sul serio . Lo farà in campo tra poco più di un mese, con il via del campionato fissato per il 22 agosto. Ma lo sta già facendo tra ritiri e mercato, entrato nella fase calda. ...Ieri sera era rimbalzata una voce secondo cui Diego Costa fosse stato scartato dal Bologna e in particolare da Sinisa Mihajlovic ...592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con lo Spezia Calcio a far ...