Calciomercato Serie B, Perugia: ecco Dell'Orco (Di venerdì 16 luglio 2021) Perugia - Il Perugia , in un comunicato societario, ha reso noto l'acquisto triennale di Christian Dell'Orco dal Sassuolo . ecco la nota del club: " A. C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito il ...

