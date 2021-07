Calciomercato Salernitana, altra pista per l’attacco: spunta Cerri (Di venerdì 16 luglio 2021) La Salernitana deve trovare una punta dopo l’addio di Cedric Gondo: i granata stanno sondando diverse piste. Una porta a Cerri La Salernitana sta cercando di allestire una squadra per tentare di raggiungere la salvezza dopo il suo ritorno in Serie A dopo 23 anni: i granata stanno sondando diverse piste soprattutto per l’attacco. Come riportato da L’Unione Sarda, una di questa porta all’attaccante del Cagliari Alberto Cerri: l’ex Juventus è tentato anche dal progetto Como in Serie B ma magari, la categoria superiore, potrebbe farlo propendere per la Salernitana. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladeve trovare una punta dopo l’addio di Cedric Gondo: i granata stanno sondando diverse piste. Una porta aLasta cercando di allestire una squadra per tentare di raggiungere la salvezza dopo il suo ritorno in Serie A dopo 23 anni: i granata stanno sondando diverse piste soprattutto per. Come riportato da L’Unione Sarda, una di questa porta all’attaccante del Cagliari Alberto: l’ex Juventus è tentato anche dal progetto Como in Serie B ma magari, la categoria superiore, potrebbe farlo propendere per la. L'articolo proviene da ...

