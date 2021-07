Calciomercato Roma, arriva il terzino Di Guglielmo: pronto un contratto triennale (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo acquisto per la Roma, arriva un rinforzo per la difesa: si tratta del terzino Lucia Di Guglielmo proveniente dall'Empoli, per lei un contratto triennale fino al 2024. Leggi su mediagol (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo acquisto per laun rinforzo per la difesa: si tratta delLucia Diproveniente dall'Empoli, per lei unfino al 2024.

