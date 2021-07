Calciomercato Milan, si accelera per il terzo attaccante (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Calciomercato del Milan si è acceso: Giroud, Diaz e Ballo-Touré ma non solo. I rossoneri hanno chiuso tre acquisti in un giorno – sono già 60 i mln investiti in questa sessione – e non vogliono fermarsi: nel mirino c’è un terzo attaccante. Giovane, di prospettiva, che possa crescere assieme a Ibrahimovic e Giroud: sono questi i diktat di Paolo Maldini, come riferito a Dazn durante l’evento dedicato al calendario di A 2021-2022. Un punta che possa essere il futuro del Milan e il diavolo è pronto ad accelerare per regalare un altro colpo a Pioli. Calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildelsi è acceso: Giroud, Diaz e Ballo-Touré ma non solo. I rossoneri hanno chiuso tre acquisti in un giorno – sono già 60 i mln investiti in questa sessione – e non vogliono fermarsi: nel mirino c’è un. Giovane, di prospettiva, che possa crescere assieme a Ibrahimovic e Giroud: sono questi i diktat di Paolo Maldini, come riferito a Dazn durante l’evento dedicato al calendario di A 2021-2022. Un punta che possa essere il futuro dele il diavolo è pronto adre per regalare un altro colpo a Pioli....

