Calciomercato Milan – Sfuma Ajer: il difensore si trasferirà al Brentford (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kristoffer Ajer si trasferirà al Brentford: sul difensore c'era anche l'interesse del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kristoffersial: sulc'era anche l'interesse del

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - AlanIlMagi : RT @MarcoBovicelli: #Milan, iniziate le visite mediche di #Giroud: primo saluto ai tifosi e primo forza Milan per l’attaccante francese. Do… - InformazioneOg : Calciomercato, si fa sul serio, Giroud è un giocatore del Milan: Chiesa e Luis Alberto i pezzi pregiati… -