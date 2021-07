Calciomercato Milan – Schira: “Warren Bondo in Italia mercoledì”: i dettagli (Di venerdì 16 luglio 2021) Warren Bondo, obiettivo di Calciomercato del Milan per il centrocampo, potrebbe arrivare in Italia mercoledì prossimo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021), obiettivo didelper il centrocampo, potrebbe arrivare inprossimo

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - MarcoBovicelli : #Milan, #BalloTourè atteso in serata a Milano: domani mattina visite mediche e poi la firma sul contratto con i ????… - zazoomblog : Calciomercato Milan – Schira: “Warren Bondo in Italia mercoledì”: i dettagli - #Calciomercato #Milan #Schira: - serieApallone : In attesa del trequartista al #Milan Torna il suo #Diaz #BrahimDiaz #RealMadrid #Calciomercato #SerieA… -