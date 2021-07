Calciomercato Milan – Fatta anche per Ballo-Touré: domani le visite (Di venerdì 16 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré sarà il nuovo vice di Theo Hernández. Il terzino del Monaco in arrivo in Italia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Le ultime news suldel: Fodésarà il nuovo vice di Theo Hernández. Il terzino del Monaco in arrivo in Italia

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: Arrivato puntuale, alla clinica 'La Madonnina', @_OlivierGiroud_ per le visite mediche con il @acmilan Ha esclamato '#F… - matteo27213289 : RT @cmdotcom: #Torino, la settimana di #Belotti: le due contropartite della #Roma e l'idea del #Milan -