Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - zazoomblog : Calciomercato Juventus il Barcellona ha proposto Pjanic alla Roma - #Calciomercato #Juventus #Barcellona - infoitsalute : Calciomercato Juventus, primo super colpo: Allegri festeggia -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

...ai giovani di prospettiva del panorama internazionale ed anche in queste sessione di... battendo così la concorrenza di eventuali altre pretendenti come Napoli,ed Inter. Di ...Commenta per primo Il Milan femminile ha un nuovo portiere: è ufficiale l'arrivo, dallaWomen , di Laura Giuliani . Punto fermo della Nazionale , dal 2017 al 2021 in bianconero, dove ha vinto sempre lo scudetto, ha firmato un contratto sino al 30 giugno del 2024. Anche in ...vedi letture. La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri è ufficialmente iniziata e il Corriere dello Sport di oggi si chiede con quale modulo l'allenatore toscano metterà in campo la sua ...Asse caldo di calciomercato tra Inter e Cagliari, in particolar modo il nome che stuzzica di più è quello di Nandez. Le squadre si preparano a tornare in campo dopo le emozioni di Euro 2021, si avvici ...