Calciomercato Juventus, i possibili obiettivi in attesa del summit con Cristiano Ronaldo (Di venerdì 16 luglio 2021) Calciomercato Juventus. La Juve, sta aspettando di capire cosa vuole fare Cristiano Ronaldo: rimanere l’ultimo anno, andar via o rinnovare. Intanto, non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando diversi nomi possibili in caso Cr7 decida di lasciare Torino quest’anno. Già dalla fine del campionato si è discusso sul possibile addio del portoghese. Ora ancora non si è deciso nulla ma come ha già detto Nedved qualche giorno fa, Ronaldo dovrebbe arrivare alla Continassa per la preparazione dopo le vacanze post Europeo, verso fine luglio. Calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021). La Juve, sta aspettando di capire cosa vuole fare: rimanere l’ultimo anno, andar via o rinnovare. Intanto, non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando diversi nomiin caso Cr7 decida di lasciare Torino quest’anno. Già dalla fine del campionato si è discusso sul possibile addio del portoghese. Ora ancora non si è deciso nulla ma come ha già detto Nedved qualche giorno fa,dovrebbe arrivare alla Continassa per la preparazione dopo le vacanze post Europeo, verso fine luglio....

