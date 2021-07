Calciomercato Empoli, Zappella ceduto al Pescara (Di venerdì 16 luglio 2021) Empoli - L' Empoli , in una nota, ha ufficializzato la cessione di Davide Zappella al Pescara in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato del club: " Empoli Football Club comunica di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- L', in una nota, ha ufficializzato la cessione di Davidealin prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato del club: "Football Club comunica di aver ...

Calciomercato Empoli, Zappella ceduto al Pescara EMPOLI - L' Empoli , in una nota, ha ufficializzato la cessione di Davide Zappella al Pescara in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato del club: " Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'...

Calciomercato, Zappella è un nuovo calciatore del Pescara Zapppella ha esordito in Serie B con l'Empoli il 26 agosto 2017 in una partita contro la Ternana, nel 2019 passa al Piacenza in lega pro in prestito stagionale e nel gennaio 2021 viene ceduto sempre ...

