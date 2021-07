Calciomercato Bologna, per Arnautovic servono 2 milioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Bologna - In casa Bologna continua a tenere banco la questione Marko Arnautovic . L'attaccante austriaco, per cui sembrava fatta fino a pochissimo tempo fa, non è ancora arrivato a Casteldebole a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- In casacontinua a tenere banco la questione Marko. L'attaccante austriaco, per cui sembrava fatta fino a pochissimo tempo fa, non è ancora arrivato a Casteldebole a ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Scambio Bardi-Ravaglia tra #Bologna e #Frosinone - DiMarzio : #Inter, #Vanheusden sarà ceduto in prestito: #Spezia favorito su Bologna e Genoa - sportal_it : Diego Costa, nessuna bocciatura - STnews365 : Sabatini su Diego Costa: 'Mihajlovic non l'ha rifiutato' Tramonta la pista Diego Costa-Bologna. Sabatini chiarisce:… - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, per Arnautovic servono 2 milioni: Lo Shanghai non lo libera a parametro zero: stanziato il b… -