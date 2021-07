Calciomercato Atalanta, Gollini resta da piazzare (Di venerdì 16 luglio 2021) BERGAMO - L' Atalanta che lunedì ha cominciato a lavorare a Zingonia, in attesa del rientro dei giocatori dagli impegni internazionali e delle altre novità in arrivo dal mercato, affronterà oggi il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) BERGAMO - L'che lunedì ha cominciato a lavorare a Zingonia, in attesa del rientro dei giocatori dagli impegni internazionali e delle altre novità in arrivo dal mercato, affronterà oggi il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, Gollini resta da piazzare BERGAMO - L' Atalanta che lunedì ha cominciato a lavorare a Zingonia, in attesa del rientro dei giocatori dagli impegni internazionali e delle altre novità in arrivo dal mercato, affronterà oggi il primo test ...

Calciomercato Juventus, rimpianto alle stelle per un difensore top I bianconeri hanno visto il calciatore passare all'Atalanta per soli 16 milioni di euro e adesso viene corteggiato da mezza Europa. Di recente ha vinto la Coppa America da titolare nell'Argentina ...

Calciomercato Atalanta, non solo Tomiyasu: nel mirino altri due difensori della Serie A Fantacalcio ® Demiral piace eccome, “ma solo se parte Romero” “La sensazione matura da tempo, e ha basi razionali: un grande colpo arriverà. Ma chi sarà, questo grande colpo? Per il momento, in attesa di accelerazioni, il «botto» del mercato atalantino resta ...

Sconcerti: “Per l’Atalanta sarà faticoso rimanere in alto” “L’Atalanta la conosciamo… sono tre anni che va in Champions e lotta, è una squadra che è lì. Certamente è un grande successo quello che ha ottenuto, ma per una società di quel genere rimanere in alto ...

