Calcio: Tesseramento minori, Fifa blocca mercato Spezia per 2 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Il club ligure sanzionato per il trasferimento di baby nigeriani ROMA - La Commissione Disciplinare della Fifa ha sanzionato lo Spezia Calcio per infrazioni relative al trasferimento internazionale e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il club ligure sanzionato per il trasferimento di baby nigeriani ROMA - La Commissione Disciplinare dellaha sanzionato loper infrazioni relative al trasferimento internazionale e ...

