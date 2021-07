**Calcio: Spezia, 'sorpresi da sanzione Fifa, faremo ricorso'** (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della Fifa di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza", spiega il club spezzino che desidera precisare quanto segue: "Le presunte irregolarità imputate allo Spezia Calcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club. Tutti i membri della precedente proprietà e del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità all'interno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "LoCalcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione delladi applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza", spiega il club spezzino che desidera precisare quanto segue: "Le presunte irregolarità imputate alloCalcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club. Tutti i membri della precedente proprietà e del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità all'interno del ...

