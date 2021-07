Calcio Napoli | Spalletti | “Arriveranno giocatori di qualità”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lucianoparla nella prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Folgarida: “Io ho in mente unche possa creare sempre sorprese agli avversari”. “Voglio unche sappia sempre sorprendere l’avversario”. Lucianoparla nella prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Folgarida. Cosa ha detto alla squadra in questi primi giorni in

... nel quale, dopo aver assaporato le luci della ribalta internazionale, sembra essere scattato un qualcosa che potrebbe non combaciare con la sua lunghissima militanza al. In realtà, ...DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la prima conferenza stampa in ritiro per il neo allenatore del, Luciano Spalletti . Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti dopo i primi giorni di ritiro. Presenti in sala anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - 'Con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio di complimenti. Mi è sembrato ...L'allenatore azzurro dal ritiro di Dimaro ha parlato del futuro del suo capitano, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022: "Non giriamoci intorno, si guarderà negli occhi con il presidente e andrann ...