Calcio, l’UEFA ha stabilito quali città ospiteranno le finali delle competizioni continentali per club nei prossimi anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Comitato Esecutivo UEFA oggi, venerdì 16 luglio, ha stabilito quali città ospiteranno le finali delle competizioni continentali per club di Calcio nei prossimi anni. Dato che quest’anno la finale di Champions è stata spostata da Istanbul ad Oporto, la città turca ospiterà la finale nel 2023, nonché i sorteggi delle competizioni sia nel 2021 che nel 2022. A causa di questa decisione Monaco di Baviera, che avrebbe dovuto ospitare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Comitato Esecutivo UEFA oggi, venerdì 16 luglio, haleperdinei. Dato che quest’anno la finale di Champions è stata spostata da Istanbul ad Oporto, laturca ospiterà la finale nel 2023, nonché i sorteggisia nel 2021 che nel 2022. A causa di questa decisione Monaco di Baviera, che avrebbe dovuto ospitare la ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha conferito onorificenze motu proprio ai giocatori e allo staff della #Nazionale italian… - Gazzetta_it : Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato e maxi multa per irregolarità sui minori - fanpage : ULTIM'ORA-L'Uefa apre un'inchiesta sui comportamenti scorretti dei tifosi inglesi durante la finale di Euro2020 con… - AngoriMassi : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha conferito onorificenze motu proprio ai giocatori e allo staff della #Nazionale italiana di calc… - Stefania_1972 : RT @CCFCattaneo: 'Morale ? l’Europa non è la UE, l’UEFA non è la UE, e i campionati europei di calcio li ha vinti l’Italia. L’Italia, non… -