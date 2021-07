Calcio: Dal Pino 'Chiediamo il ritorno al 100% degli spettatori' (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Lega: "Spingiamo gli italiani a vaccinarsi". ROMA - "Il Calcio è uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Lega: "Spingiamo gli italiani a vaccinarsi". ROMA - "Ilè uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare ...

Advertising

ZZiliani : Il #Novara Calcio è fallito e dovrà ripartire dai dilettanti. E dire che nell’estate 2012 aveva acquistato per 40 m… - SkySport : Serie B, il Consiglio Federale boccia il Chievo: è fuori dal campionato #SkySport #SerieB #Chievo - SkySport : Serie A, vietate le maglie verdi dal 2022-2023. Ricordate le ultime in campionato? #SkySport #SerieA - DevilDollmusic : @ZZiliani Certa 'gente' dev'essere tolta di mezzo dal mondo del calcio - varesenews : Novara escluso dal campionato, Kolaj vola in Serie B -