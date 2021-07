Cagliari | Joao Pedro | “Otto anni sono tanti Record di gol? Non ho limiti”

(Di venerdì 16 luglio 2021)ha parlato all’interno della prima conferenza del. Il brasiliano, con la squadra in quel di Pejo, è pronto a iniziare la sua ottava stagione coi sardi: “. Nel calcio di oggi è difficile vedere giocatori per tanto tempo in una stessa squadra. Mi fa piacere: soprattutto perché ho sempre giocato. E non è facile. Molto contento di avere trovato il giusto equilibrio nella squadra giusta”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUL SUO FUTURO – “E’ sempre difficile parlare di quello che succederà: per tante estati sembrava di dover ...

