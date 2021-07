Cagliari | Joao Pedro | «Felice di essere ancora qui | quest’anno è cambiata la mentalità»

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’attaccante delha parlato direttamente dal ritiro rossoblù di Pejo Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pejo,, fantasista delha così raccontato l’emozione per il suo ottavo anno in rossoblù: «Otto anni sono tanti, principalmente perché non esiste più un giocatore nel calcio di oggi che si allena con la stessa squadra. Mi fa molto piacere stare qui edsempre presente. Sono contento perché trovato un equilibrio». LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS 24 GOL – «Aver segnato più gol di ...

Advertising

Calcio_Casteddu : ???Parole da leader ????Il #Cagliari riparte da #JoaoPedro ???Le dichiarazioni del capitano del #Cagliari - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Prime impressioni di #JoaoPedro sulla nuova stagione dei rossoblù: ' #Strootman è fortissimo. Cagliari… - CentotrentunoC : Qui #PEJO21 ? #JoaoPedro parla dal ritiro del #Cagliari: segui la diretta della conferenza stampa - Andrea855747658 : @trimonazo Come Naingollan che presti ogni anno al Cagliari? Oppure Joao Mario che rescindi dopo averlo acquistato a 40? - Davide_m9 : Dalbert al Cagliari in prestito, eh ma la rescissione di Joao Mario è brutta. -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Joao

L'attaccante delPedro ha parlato direttamente dal ritiro rossoblù di Pejo Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pejo,Pedro, fantasista delha così raccontato l'emozione per il ...Probabili Formazioni Fantacalcio Prima giornata Serie A,- Spezia(3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, STROOTMAN, Rog, Lykogiannis; Marin,Pedro; ...Il capitano del Cagliari si presenta nella sala stampa del campo di Celledizzo per rispondere alle domande dei giornalisti Non solo è il capitano dei rossoblù ma è anche il calciatore più forte del Ca ...L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa dal ritiro estivo di Peio. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Centotrentuno.com: “Se dopo 8 anni al ...